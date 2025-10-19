< sekcia Šport
Slafkovský skóroval proti Rangers, Černák asistoval v Columbuse
Slafkovský otvoril skóre už v druhej minúte zápasu s asistenciou Colea Caufielda.
New York 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský skóroval v noci na nedeľu v zámorskej NHL proti New Yorku Rangers, no jeho Montreal prehral duel v pomere 3:4. Do kanadského bodovania sa zapísal asistenciou aj Erik Černák, jeho Tampa Bay však ťahala taktiež za kratší koniec, keďže prehrala 2:3 na ľade Columbusu.
Slafkovský otvoril skóre už v druhej minúte zápasu s asistenciou Colea Caufielda. V šiestom stretnutí sezóny strávil na ľade 18:13 minúty, pripísal si druhý presný zásah a zároveň druhý kanadský bod. Premiérový zaznamenal Černák – bol pri góle Ryana McDonagha, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1. Okrem asistencie mal však aj dva mínusové body, keďže bol na ľade počas všetkých presných zásahov domácich. Na ľade strávil 16:58 minúty.
Zo Slovákov bol v akcii aj Šimon Nemec, ktorého New Jersey zvíťazilo nad Edmontonom 5:3. Calgary Flames so Samuelom Honzekom prehralo na ľade Vegas 1:6.
NHL - výsledky:
San Jose - Pittsburgh 0:3, Vegas - Calgary 6:1, Buffalo - Florida 3:0, Ottawa - NY Islanders 4:5, New Jersey - Edmonton 5:3, Columbus - Tampa Bay 3:2 /E. ČERNÁK (Tampa) 0+1/, Montreal - NY Rangers 3:4 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+0/, Philadelphia - Minnesota 2:1 pp, St. Louis - Dallas 3:1, Toronto - Seattle 3:4 pp, Winnipeg - Nashville 4:1, Colorado - Boston 4:1, Los Angeles - Carolina 3:4 pp
