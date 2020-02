NHL: V Anaheime po kolapse Bouwmeestera nedohrali

NHL - výsledky:



Buffalo - Detroit 3:2, Toronto - Arizona 3:2 pp, New Jersey - Florida 3:5, NY Islanders - Philadelphia 5:3, Pittsburgh - Tampa Bay 1:2 pp, Winnipeg - NY Rangers 1:4, Minnesota - Vegas 4:0, Dallas - Carolina 4:1, Edmonton - Chicago 5:3, Colorado - Ottawa 3:0, Anaheim - St. Louis 1:1 - nedohrané

New York 12. februára (TASR) - Hokejisti Dallasu v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom vyhrali v zámorskej NHL nad Carolinou 4:1. Šiestym kariérnym hetrikom sa na tom podieľal útočník Jamie Benn. Sekera odohral 15:34 min a mal dve strely na bránku.Duel medzi Anaheimom a St. Louis nedohrali. Za stavu 1:1 v prvej tretine ho prerušili po kolapse obrancu hostí Jaya Bouwmeestera. Toho museli zo striedačky odniesť na nosidlách a transportovať do nemocnice, bol ale pri vedomí. Tridsaťšesťročný Bouwmeester tesne predtým absovoval dlhé striedanie. Oba tímy potom odišli do šatní a na ľad sa už nevrátili.Tampa Bay uspela na ľade Pittsburghu 2:1 po predĺžení, v ňom rozhodol o triumfe hostí Yanni Gourde. Pre Tampu to bolo ôsme víťazstvo za sebou. Brankár Andrej Vasilevskij k tomu pomohol 35 zákrokmi a bodoval už v 19. dueli v sérii. Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí viac ako 23 minút, mal jednu strelu, dva bodyčeky a dve zblokované strely.