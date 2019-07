NHL: V Calgary vyrastie nová moderná hala, nahradí starý Saddledome

Podľa agentúry AP by výstavba nového športového centra mala stáť 550 až 600 miliónov amerických dolárov.

Calgary 23. júla (TASR) - Hokejisti Calgary Flames budú mať čoskoro nový domovský stánok. Vedenie klubu zámorskej NHL, mesta a spoločnosti Calgary Stampede uzavreli dohodu o výstavbe haly, ktorá nahradí doterajší, takmer 36-rokov starý Saddledome.



Pozemok, na ktorom má vyrásť nový moderný štadión, vlastní The Stampede, organizujúca tamojšie slávne ródeo. Dohodu odprezentovali v pondelok na mestskej rade, kde mali o nej hlasovať mestskí poslanci. V priebehu siedmich dní sa budú môcť k nej vyjadriť obyvatelia mesta, definitívne by ju mali schváliť na budúci týždeň.



Podľa agentúry AP by výstavba nového športového centra mala stáť 550 až 600 miliónov amerických dolárov. Hala, ktorá na športové podujatia pojme 20.000 divákov, bude srdcom širšej revitalizovanej komerčnej a obytnej štvrte.