NHL: V Columbuse sa zápasy play off hrať nebudú

Columbus 22. júna (TASR) - Columbus nebude dejisko zápasov play off hokejovej NHL, ak túto sezónu v zámorskej profilige obnovia. Americké mesto zo štátu Ohio vypadlo z okruhu kandidátov, potvrdil generálny manažér klubu Columbus Blue Jackets Jarmo Kekäläinen.



"V našej prezentácii mali veľa pozitív, ale rozhodli sa ísť iným smerom," povedal Kekäläinen pre portál The Athletic. "Je to sklamanie, ale na druhej strane sme sa aspoň dostali medzi posledných pár miest, o ktorých sa uvažovalo."



Vedenie NHL chce súťaž reštartovať v auguste, ak to situácia s pandémiou koronavírusu dovolí. Základná časť sa už dohrávať nebude a netradičnú vyraďovačku bude hrať 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Isté je, že liga sa opätovne rozbehne iba v dvoch mestách na neutrálnych štadiónoch - tzv. "Hub cities". V máji zverejnili 10 kandidátskych miest, ktorými sú Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis/St.Paul, Pittsburgh, Toronto a Vancouver.



Podľa webu TSN už funkcionári profiligy zúžili okruh kandidátov z desiatich na šesť. Mali by byť medzi nimi naďalej všetky tri kanadské mestá - Vancouver, Toronto i Edmonton.