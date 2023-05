NHL: V nominácii na Calderovu trofej sú Beniers, Power a Skinner

New York 4. mája (TASR) - Do záverečnej nominácie na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika hokejovej NHL sa dostali útočník Seattlu Matty Beniers, obranca Buffala Owen Power a brankár Edmontonu Stuart Skinner. Držiteľov ocenení vyhlásia 26. júna v Nashville.



Dvojka draftu 2021 Beniers odohral úvodných 10 zápasov (9 bodov) kariéry už v sezóne 2021/2022, no aj v ročníku 2022/2023 patril k nováčikom súťaže. S 57 kanadskými bodmi za 24 gólov a 33 asistencií bol najproduktívnejší spomedzi ligových nováčikov. Seattlu pomohol k historickému postupu do play off, v ktorom tím následne v prvom kole vyradil obhajcu Stanleyho pohára Colorado.



Power bol v roku 2021 jednotka draftu. Rovnako ako Beniers sa do NHL stabilnejšie presadil v ročníku 2022/2023. V 79 zápasoch základnej časti mal bilanciu 4 góly a 31 asistencií.



Brankár Skinner bol líder ligových nováčikov v počte víťazstiev (29) a aj odchytaných zápasov (50). Dosiahol v nich 91,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,75-inkasovaného gólu na zápas. Oilers ho získali v drafte 2017.