NHL: V nominácii na Vezinovu trofej sú Fleury, Grubauer a Vasilevskij

New York 1. júna (TASR) - V nominácii na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL sú Kanaďan Marc-Andre Fleury, Nemec Philip Grubauer a Rus Andrej Vasilevskij. Vedenie NHL oznámi meno držiteľa trofeje počas semifinálovej alebo finálovej série play off.



Fleury odchtal v drese Vegas Golden Knights v základnej časti 36 zápasov, z ktorých vyhral 26. Dosiahol priemer 1,98 inkasovaného gólu na zápas a 92,8-percentnú úspešnosť zásahov. V počte výhier a čistých kont (6) bol tretí v celej súťaži. Po základnej časti už získal s kolegom Robinom Lehnerom cenu Williama Jenningsa za najnižší počet inkasovaných gólov (124). Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára sa vo veku 36 rokov dostal prvýkrát do nominácie na Vezinovu trofej.



Grubauer má šancu stať sa druhým nemeckým brankárom, ktorý získa Vezinovu trofej. Prvý bol v roku 2000 Olaf Kölzig. Grubauer odohral v základnej časti 40 zápasov v drese Colorada, v ktorých si pripísal 30 víťazstiev. Spoločne so Semjonom Varlamovom bol so siedmimi čistými kontami líder tejto štatistiky. Jeho priemer 1,95 inkasovaného gólu na zápas bol druhý najlepší v NHL a s úspešnosťou zákrokov 92,2 percenta bol ôsmy. Svojmu tímu pomohol k zisku Prezidentskej trofeje pre víťaza základnej časti. Rovnako ako Fleury je aj Grubauer v nominácii prvýkrát v kariére.



Brankár Tampy Bay Vasilevskij už cenu pre najlepšieho brankára NHL získal v roku 2019, medzi nominovanými je štvrtýkrát za sebou.V ročníku 2020/2021 zaznamenal 31 víťazstiev - najviac spomedzi všetkých brankárov v lige. Vychytal 5 čistých kont, dosiahol priemer 2,21 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 92,5 percenta. Zároveň vytvoril klubový rekord Lightning, keď počas sezóny neinkasoval 228 minút.