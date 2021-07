V prípade triumfu Tampy pustia na ľad iba zamestnancov televízie

New York 4. júla (TASR) - Ak hokejisti Tampy Bay zvíťazia vo štvrtom finálovom zápase o Stanleyho pohár, na ľad nepustia žiadnych zamestnancov klubu, rodinných príslušníkov a ani novinárov. Uviedol to viceprezident NHL pre udalosti Dean Matsuzaki.



Opatrenia súvisia so šírením koronavírusu. Na ľad pustia iba zamestnancov televízie, ktorá bude zápas vysielať. Štvrté finále je na programe v noci na utorok, Tampa vedie v sérii 3:0.