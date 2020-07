V prvom týždni tréningových kempov našli koronavírus u dvoch hráčov

New York 20. júla (TASR) - Vedenie NHL v pondelok oznámilo, že v prvom týždni po otvorení tréningových kempov mali pozitívne testy na nový koronavírus dvaja hokejisti. Ich mená ani kluby, kde pôsobia, nezverejnilo v súlade so svojimi pravidlami.



V zámorskej profilige v rámci tretej fázy reštartu v dňoch 13. až 17. júla vykonali 2618 testov medzi vyše 800 hráčmi. Obaja hráči s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 zamierili do domácej izolácie. Informoval o tom oficiálny web NHL.