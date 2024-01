NHL: V zápase hviezd aj Bedard, Crosby si pripíše desiatu účasť

New York 5. januára (TASR) - Vedenie zámorskej NHL zverejnilo menoslov 32 hráčov, ktorí sa zúčastnia v zápase hviezd. Akcia sa uskutoční 3. februára v Toronte. Z každého tímu vybrali jedného zástupcu, fanúšikovia rozhodnú v hlasovaní o ďalších 12 hráčoch. Pribudnú tak ešte ôsmi korčuliari a štyria brankári.



Sidney Crosby z Pittsburghu si pripíše už desiaty štart na All-Star víkende, Tom Wilson z Washingtonu Capitals sa predstaví po druhý raz. Chýbať by nemali Connor McDavid z Edmontonu a Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning. V nominácii je aj nováčik Connor Bedard z Chicaga.



Na podujatí sa predstavia štyri tímy, hrať sa bude vo formáte traja proti trom.







nominácia prvých 32 hráčov:



Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg), Jake Oettinger (Dallas), Igor Šesťorkin (N.Y. Rangers), Cam Talbot (Los Angeles)



Obrancovia: Rasmus Dahlin (Buffalo), Quinn Hughes (Vancouver)



Útočníci: Sebastian Aho (Carolina), Mathew Barzal (N.Y. Islanders), Connor Bedard (Chicago), Oliver Bjorkstrand (Seattle), Sidney Crosby (Pittsburgh), Alex DeBrincat (Detroit), Jack Eichel (Vegas), Filip Forsberg (Nashville), Tomáš Hertl (San Jose), Jack Hughes (New Jersey), Boone Jenner (Columbus), Kirill Kaprizov (Minnesota), Clayton Keller (Arizona), Travis Konecny (Philadelphia), Elias Lindholm (Calgary), Nathan MacKinnon (Colorado), Connor McDavid (Edmonton), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Auston Matthews (Toronto), David Pastrňák (Boston), Sam Reinhart (Florida), Nick Suzuki (Montreal), Robert Thomas (St. Louis), Brady Tkachuk (Ottawa), Frank Vatrano (Anaheim)