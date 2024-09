Van Riemsdyk podpísal ročný kontrakt s Columbusom

Columbus 16. septembra (TASR) - Americký hokejista James van Riemsdyk sa pár dní pred štartom prípravných kempov dohodol ako voľný hráč na spolupráci s Columbusom Blue Jackets. Tridsaťpäťročný veterán podpísal s vedením klubu NHL ročný kontrakt na 900.000 dolárov. Informoval o tom webový portál televízie TSN.



Skúsený útočník naposledy pôsobil v Bostone, v minulej sezóne si v drese Bruins pripísal 11 gólov a 27 asistencií v 71 zápasoch základnej časti a päť bodov (1+4) v 11 dueloch play off. Predtým hral v zámorskej profilige aj za Philadelphiu a Toronto. V celkovo 1011 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 311 gólov a 318 asistencií, v play off má bilanciu 36 bodov (21+15) v 82 súbojoch. USA reprezentoval na ZOH 2014 v Soči, Svetovom pohári 2016 v Toronte a dvoch svetových šampionátoch. V zbierke má zlato z MS hráčov do 18 rokov.