NHL: Vancouver dvakrát viedol, napokon podľahol St. Louis 3:4

Na snímke vľavo brankár Canucks Thatcher Demko inkasuje gól, vpravo hráč Blues Robert Thomas v zápase hokejovej NHL Vancouver Canucks - St. Louis Blues v noci na 31. marca 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke brankár Vegas Logan Thompson vyráža puk v zápase hokejovej NHL Seattle Kraken - Vegas Golden Knights (0:3) v noci na 31. marca 2022. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Buffalo - Winnipeg 2:3 pp a sn,



Detroit - New York Rangers 4:5 pp,



Edmonton - Los Angeles 4:3 pp a sn,



Arizona - San Jose 5:2,



Seattle - Vegas 0:3,



Vancouver - St. Louis 3:4

New York 31. marca (TASR) - Hokejisti Vancouveru prehrali v noci na štvrtok v domácom zápase zámorskej NHL so St. Louis 3:4. Kanadský tím dvakrát viedol, ale napokon si pripísal druhú prehru za sebou.Medzi jeho žrďami dostal prednosť Thatcher Demko pred slovenským brankárom Jaroslavom Halákom. Vancouveru patrí v tabuľke Západnej konferencie 11. priečka, Blues sú štvrtí.Connor McDavid skóroval pri výhre Edmontonu nad Los Angeles 4:3 po nájazdoch v riadnej hracej dobe i v nájazdoch a na konte má už 100 bodov v kanadskom bodovaní. Na túto métu sa dostal piatykrát v kariére. Jeho spoluhráč Leon Draisaitl taktiež rozvlnil sieť z hry i v nájazdoch. Oilers sú na 7. priečke v Západnej konferencii a dotiahli sa na jediný bod za svojho štvrtkového súpera, majú navyše o zápas menej. Kings prehrali tretie z uplynulých štyroch stretnutí.New York Rangers zvíťazili na ľade Detroitu 5:4 po predĺžení a uspeli štvrtýkrát v sérii. Vo Východnej konferencii majú tretiu najlepšiu bilanciu s náskokom troch bodov na Floridu, ktorá má o dva zápasy menej. Rozhodujúci gól dal v 94. sekunde predĺženia Andrew Copp. Chris Kreider si v zápase pripísal 24. gól v presilovke, čo je najviac v lige v aktuálnej sezóne. Rangers trikrát prehrávali, no napokon uspeli v druhom stretnutí v priebehu dvoch dní.priznal tréner Rangers Gerard Gallant podľa AP.Detroit sa snažil hodiť za hlavu duel s Pittsburghom, v ktorom inkasoval 11 gólov, no napokon prehral štvrtýkrát za sebou. V tabuľke východu je na 11. priečke.skonštatoval kapitán Detroitu Dylan Larkin.O play off bojujúci Winnipeg uspel v Buffale 3:2 po nájazdoch. Jets majú na západe 10. najlepšiu bilanciu so stratou dvoch bodov na ôsmy Vegas.Najlepší strelec Arizony Clayton Keller nedohral domáci duel proti San Jose, ktoré Coyotes vyhrali 5:2. Päť minút pred koncom ho odniesli z ľadu na nosidlách so zranenou nohou. Arizona už nemá šancu postúpiť do play off.