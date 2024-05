NHL: Vancouver postúpil do konferenčného semifinále, rozhodol Suter

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Vegas - Dallas 2:0



/stav série: 3:3/







Nashville - Vancouver 0:1



/konečný stav série: 2:4, Vancouver postúpil/





New York 4. mája (TASR) - Hokejisti Vancouveru Canucks postúpili v play off zámorskej NHL do semifinále Západnej konferencie. V noci na sobotu vyhrali v šiestom zápase série na ľade Nashvillu 1:0 a v ďalšej fáze ich čaká Edmonton. Vegas si vybojovalo siedmy zápas, keď zdolalo na domácom ľade Dallas 2:0.O jediný gól hostí sa postaral Pius Suter, ktorý skóroval 99 sekúnd pred záverečnou sirénou. Brankár hostí Arturs Silovs vykryl 28 striel a zaznamenal svoj prvý shutout v NHL. Suter skóroval po asistencii Brocka Boesera, ktorý ho našiel backhandovou prihrávkou spoza bránky. Canucks sú v play off ako víťaz Pacifickej divízie, do vyraďovačky postúpili prvýkrát od roku 2020.Víťazný gól úradujúcich majstrov z Vegas strelil v 50. minúte Noah Hanifin. Na konečných 2:0 zvýšil 19 sekúnd pred koncom do prázdnej bránky Mark Stone. Čisté konto s 23 zákrokmi mal za domácich Adin Hill. Dosiahol tak desiaty shutout v kariére, tretí v play off a premiérový v tohtoročnej vyraďovačke.