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NHL: Vancouver predĺžil zmluvu s Buiumom o osem rokov
Ofenzívne ladený obranca odohral v uplynulej sezóne za Vancouver 45 zápasov, v ktorých zaznamenal tri góly a deväť asistencií.
Autor TASR
Vancouver 5. septembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Vancouver Canucks podpísal novú osemročnú zmluvu s americkým obrancom Zeevom Buiumom. Dvadsaťročný hokejista zarobí priemerne 9,38 milióna dolárov za sezónu.
Ofenzívne ladený obranca odohral v uplynulej sezóne za Vancouver 45 zápasov, v ktorých zaznamenal tri góly a deväť asistencií. Canucks ho v decembri získali z Minnesoty Wild v rámci výmeny, ktorej súčasťou bol aj kapitán Vancouveru Quinn Hughes. Buium má v profilige na konte celkom 76 štartov s bilanciou 6+20. Wild ho draftovali v roku 2024 z 12. miesta, pripomenula agentúra AP.
Ofenzívne ladený obranca odohral v uplynulej sezóne za Vancouver 45 zápasov, v ktorých zaznamenal tri góly a deväť asistencií. Canucks ho v decembri získali z Minnesoty Wild v rámci výmeny, ktorej súčasťou bol aj kapitán Vancouveru Quinn Hughes. Buium má v profilige na konte celkom 76 štartov s bilanciou 6+20. Wild ho draftovali v roku 2024 z 12. miesta, pripomenula agentúra AP.