NHL: Vancouver rozdrvil Ottawu, Senators natiahli sériu prehier

NHL - sumár:



VANCOUVER CANUCKS - OTTAWA SENATORS 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)



Góly: 10. Sutter (Edler), 15. Motte (Beagle), 33. Pearson (Höglander), 38. Sutter (Roussel), 53. Hughes (Horvat, Pearson), 56. Juolevi (Horvat), 60. Sutter – 32. Watson (Chabot, Reilly). Brankári: Demko - Murray, strely na bránku: 35:36.

Vancouver 26. januára (TASR) - V jedinom zápase NHL v noci na utorok zvíťazili hokejisti Vancouveru nad Ottawou hladko 7:1. V domácom drese zaznamenal premiérový hetrik v profilige útočník Brandon Sutter.Tridsaťjedenročný center strelil svoj prvý gól v 10. minúte, keď v páde chrbtom k bránke otvoril skóre. V 38. minúte za stavu 3:1 pridal ďalší zásah v oslabení, do brejku ho vyslal Antoine Roussel a Sutter trafil ukážkovo do pravého horného rohu. Hetrik skompletizoval 54 sekúnd pred koncom, keď obral o puk Tima Stützleho, natlačil sa pred nemeckého nováčika a blafákom prekonal Matta Murrayho v bránke hostí. Prvého hetriku v NHL sa dočkal vo svojom 735. zápase v základnej časti.povedal pre oficiálny ligový web Sutter.Tanner Pearson prispel k víťazstvu gólom a asistenciou, kapitán Bo Horvat mal dve asistencie. Prvý gól v NHL dal fínsky obranca Olli Juolevi, draftová päťka z roku 2016. Canucks sa mohli spoľahnúť aj na svojho brankára Thatchera Demka, ktorý predviedol 35 úspešných zákrokov a tešil sa z prvej výhry v sezóne. O jediný gól Senators sa v druhej tretine postaral Austin Watson.Canucks vybojovali tretí triumf v sezóne a posunuli sa na piate miesto v tabuľke kanadskej Severnej divízie.nepomohol ani návrat Stützleho do zostavy po menšom zranení, utrpeli piatu prehru v sérii a zostali na poslednej siedmej priečke. Tréner Ottawy D.J. Smith rozhodne nie je spokojný so súčasnými výkonmi svojho mužstva: "Oba tímy sa vo vancouverskej Rogers Arene stretnú v tomto týždni ešte dvakrát.