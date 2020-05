NHL: Vancouver uvažuje nad presťahovaním tréningového kempu do USA

Vancouver 27. mája (TASR) - Kanadský klub zámorskej NHL Vancouver Canucks uvažuje nad presťahovaním tréningového kempu do USA. Dôvodom je povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí pricestujú do krajiny zo zahraničia.



Generálny manažér Canucks Jim Benning pre zámorské médiá v stredu uviedol, že táto možnosť je ešte len v počiatočnej fáze úvah. Potvrdil, že sa na túto tému rozprával s ďalšími kolegami z kanadských klubov profiligy. Zhodli sa na tom, že prísne dodržiavanie povinnej karantény by bolo pre tímy športovou nevýhodou. Informovala agentúra AP.



Vedenie profiligy rozhodlo o predčasnom konci základnej časti. V prípade reštartu NHL naskočia jej tímy priamo do play off. Netradičnú vyraďovačku by hralo 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Pred bránami play off zostali Ottawa Senators, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, San Jose Sharks a Detroit Red Wings.