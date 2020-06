NHL: Vancouver vypadol zo zoznamu kandidátov na usporiadanie play off

Vancouver 26. júna (TASR) - Vancouver nebude dejiskom zápasov play off hokejovej NHL, ak túto sezónu v zámorskej profilige obnovia. Vo štvrtok o tom informovali zámorské médiá. Už skôr z okruhu kandidátov vypadli americké mestá Columbus, Pittsburgh, Dallas a St. Paul.



"Sme sklamaní z toho, že play off NHL v tomto roku nezavíta do Vancouveru. Nedokázali sme dotiahnuť do konca rozhovory so zdravotníckymi autoritami v našej provincii a nechceli sme vystaviť hráčov riziku. Ochrana zdravia ľudí je pre nás priorita číslo jeden," vyhlásil John Horgan, premiér Britskej Kolumbie.



Vedenie NHL chce súťaž reštartovať v auguste, ak to situácia s pandémiou koronavírusu dovolí. Základná časť sa už dohrávať nebude a netradičnú vyraďovačku bude hrať 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Isté je, že liga sa opätovne rozbehne iba v dvoch mestách na neutrálnych štadiónoch - tzv. "Hub cities". V máji zverejnili desať kandidátskych miest, zostali už len tri americké Chicago, Las Vegas, Los Angeles a dve kanadské Toronto a Edmonton. Verdikt by mali oznámiť v priebehu budúceho týždňa.