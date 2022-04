NHL: Vancouveru bude v boji o play off chýbať kapitán Horvat

Vancouver 16. apríla (TASR) - Hokejový klub NHL Vancouver Canucks sa bude musieť istý čas zaobísť bez kapitána Boa Horvata. Kanadský útočník si zo štvrtkového zápasu proti Arizone Coyotes (7:1) odniesol poranenie členka, do ktorého ho trafil obranca hostí Anton Strälman. Svojmu mužstvu bude chýbať približne dva týždne.



Canucks bojujú v Pacifickej divízii o miesto v play off, na tretie Los Angeles Kings strácajú sedem stretnutí pred koncom základnej časti štyri body. Kapitán tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Jaroslav Halák, sa do zostavy pravdepodobne stihne vrátiť len v prípade postupu do vyraďovacej fázy. Informácie priniesla agentúra AP.