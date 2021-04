NHL: Vancouveru odložili pre koronavírus ďalšie tri zápasy

Vancouver 2. apríla (TASR) - Hokejistom Vancouveru Canucks odložili v zámorskej NHL ďalšie tri zápasy. Pauzovať musia minimálne do 6. apríla, oznámilo vedenie profiligy. Vancouver už v stredu nenastúpil ani na duel proti Calgary, pretože sa dvaja hráči a jeden člen realizačného tímu ocitli na COVID-19 protokole.



Ak sa situácia s koronavírusom v klube zlepší, Vancouver by sa do zápasového kolotoča mohol vrátiť 8. apríla súbojom s Calgary. Klub zatiaľ musí dočasne zatvoriť aj svoje tréningové zariadenia. Počas pauzy neodohrá plánované stretnutie s Edmontonom a dve proti Winnipegu.



Vo štvrtok figurovali z hráčov Canucks na covidovej listine obranca Travis Hamonic a útočník Adam Gaudette, ktorý musel pre pozitívny test predčasne ukončiť utorňajší tréning. Informovala agentúra AP.