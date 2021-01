Vatanen sa vrátil do New Jersey, podpísal ročný kontrakt

Newark 8. januára (TASR) – Fínsky hokejový obranca Sami Vatanen sa po necelom roku vrátil do New Jersey. Týždeň pred štartom novej sezóny NHL podpísal s Devils ročný kontrakt na dva milióny dolárov.



„Sami je mimoriadne súťaživý hráč. Je ďalším veteránom, ktorý dodá potrebné skúsenosti nášmu tímu a ktorý vie, ako hrať tým správnym spôsobom," povedal tréner diablov Lindy Ruff na adresu staronovej posily.



Dvadsaťdeväťročný Vatanen odštartoval profiligovú kariéru v Anaheime, ktorý ho v roku 2009 draftoval zo 106. miesta. Za New Jersey hral počas troch sezón v rokoch 2017-2020. Devils ho vlani pred uzávierkou výmien vytrejdovali do Caroliny, kde dokončil pandémiou poznačený ročník.



Ako informovala agentúra AP, Devils chýbal v úvode prípravného kempu brankár Corey Crawford, ktorý prišiel do New Jersey z Chicaga. Vynechal prvé štyri tréningy, pretože potreboval voľno, dodal Ruff. Bližšie podrobnosti k jeho absencii klub neuviedol.