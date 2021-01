Vedenie NHL odložilo zápas Vegas - St. Louis

New York 28. januára (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo zápas Vegas Golden Knights - St. Louis Blues, ktorý sa mal hrať v noci na piatok.



Predstavitelia ligy uviedli, že jeden hráč a jeden tréner Vegas musia podstúpiť procedúry v súvislosti s covid protokolom, čo znamená, že mali pozitívne testy alebo sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, prípadne ich inak zasiahol koronavírus.



Vegas chýbal už v predchádzajúcom zápase so St. Louis (4:5 pp a sn) pre covid protokol celý trénerský štáb a tak sa na striedačku v úlohe hlavného kouča musel postaviť generálny manažér Kelly McCrimmon, asistovali mu tréneri z farmy v AHL. Vedenie NHL informovalo, že tím má až do odvolania uzatvorené všetky tréningové priestory. O osude ďalších zápasov Golden Knights by sa malo rozhodnúť v priebehu jedného až dvoch dní. Informovala agentúra AP.