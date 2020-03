Vedenie ligy zníži platy zamestnancov v administratíve

New York 25. marca (TASR) – Vedenie zámorskej hokejovej NHL od 1. apríla zníži mzdy zamestnancov v administratíve o 25 percent. Podľa ESPN sa škrty dotknú pracovníkov s príjmami presahujúcimi 75 000 amerických dolárov ročne. Opatrenie by malo lige pomôcť minimalizovať ekonomické straty spôsobené pandémiou koronavírusu.



Hráčov a zamestnancov klubov sa škrty plánované vedením NHL zatiaľ netýkajú. Jednotlivé kluby už ale zaviedli vlastné úsporné opatrenia, napríklad vedenie Montrealu Canadiens sa rozhodlo od 30. marca dočasne prepustiť 60 percent zamestnancov. Zároveň zriadilo špeciálny fond vo výške šesť miliónov dolárov, z ktorého im bude ďalej hradiť poistenie a vďaka ktorému budú zamestnanci dostávať najbližších osem týždňov 80 percent z platu.



NHL je pre pandémiu prerušená od 12. marca, do konca základnej časti zostávali približne tri týždne. K včerajšku hlásili v USA takmer 47 000 prípadov ochorenia COVID-19 a 593 úmrtí. V Kanade evidovali vyše 2000 infikovaných osôb a 25 úmrtí. Celosvetovo je v 189 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 415 000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, vyše 18 500 ľudí mu podľahlo.