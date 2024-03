NHL: Vedenie New Jersey odvolalo trénera Ruffa, dočasným koučom Green

New Jersey 5. marca (TASR) - Lindy Ruff už nie je tréner hokejistov New Jersey Devils. Vedenie klubu NHL ho odvolalo po sérii neúspešných výsledkov, do konca sezóny bude v úlohe hlavného kouča Travis Green. V New Jersey pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.



"Diabli" prehrali päť z uplynulých siedmich zápasov a v tabuľke Východnej konferencie klesli na 11. miesto. Na ôsmu Philadelphiu strácajú osem bodov. "Som zodpovedný za to, aby som z našej organizácie urobil tím, ktorý bude pravidelne bojovať o play off. V súčasnosti žiaľ nedosahujeme potrebnú úroveň, preto som musel pristúpiť k zmenám," uviedol pre agentúru AP generálny manažér klubu Tom Fitzgerald.



Šesťdesiatštyriročný Ruff pôsobil v New Jersey štvrtú sezónu, vlani postúpil s Devils do 2. kola vyraďovačky. "Rozhovory s Lindym boli extrémne náročné. Vybrali sme si ho ako trénera, ktorý dokáže pracovať na rozvoji mladých hráčov a predovšetkým je to skvelý človek. Je to muž na svojom mieste. no museli sme zareagovať na neúspešné výsledky v uplynulých zápasoch," zdôraznil Fitzgerald. Green, ktorý bol v rokoch 2017-2022 vo Vancouveri, zažije premiéru v úlohe hlavného kormidelníka New Jersey v noci na stredu v domácom dueli s Floridou.