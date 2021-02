Vedenie NHL prepracovalo protokoly v boji proti koronavírusu

New York 4. februára (TASR) - Zámorská hokejová NHL prepracovala svoje protokoly v boji proti koronavírusu. Začiatok sezóny sprevádzajú problémy s ochorením COVID-19, pre ktoré nie je k dispozícii 40 hráčov a štyri tímy sú momentálne mimo akcie.



Vedenie súťaže nariadilo odstrániť sklené plochy spoza striedačiek, aby sa zabezpečilo lepšie prúdenie vzduchu. Hráči a tréneri nesmú vstúpiť do haly skôr než 105 minút pred úvodným buly, pokiaľ neabsolvujú liečbu zranení. Všetky tímové porady sa musia konať online. Kluby musia v šatniach vytvoriť minimálne 1,8-metrové rozstupy medzi hráčmi.



Liga zatiaľ nezvažuje zavedenie denných rýchlotestov popri pravidelnom kontrolovaní PCR testami, k tomuto kroku pristúpili v basketbalovej NBA. V prvých troch týždňoch nového ročníka sa na COVID zozname objavilo približne 90 hokejistov, momentálne pauzujú Vegas, New Jersey, Buffalo a Minnesota. Odložilo sa 22 duelov a zmena programu postihla 16 z 24 amerických mužstiev. Zo 40 hráčov na aktuálnom COVID zozname pôsobí jediný v kanadských kluboch, Pierre-Luc Dubois je v karanténe po výmene z Columbusu do Winnipegu. Na COVID zozname je aj slovenský obranca Andrej Sekera z Dallasu. Informovala o tom agentúra AP.