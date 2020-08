NHL: Vedenie Washingtonu Capitals odvolalo trénera Reirdena

Washington 23. augusta (TASR) - Hokejový klub NHL Washington Capitals odvolal trénera Todda Reirdena. Vedenie o tom rozhodlo tri dni po vyradení v 1. kole play off, keď Washington nestačil na New York Islanders a v sérii prehral 1:4. Meno nástupcu zatiaľ nie je známe, informoval web profiligy.



Reirden pôsobil v hlavnom meste dve sezóny. Hoci jeho zverenci v oboch obsadili prvé miesto v Metropolitnej divízii ani raz neprešli cez prvé kolo play off. Vlani ich vyradila Carolina 4:3. "Čakali sme viac a cítili sme, že je nevyhnutný čerstvý vietor vo vedení tímu. Chceme Toddovi poďakovať za všetku ťažkú prácu, ktorú tu odviedol," uviedol generálny manažér Capitals Brian MacLellan.