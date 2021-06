Vegas v úvodnom zápase semifinálovej série NHL zdolalo Montreal

NHL - výsledok



hokej - semifinále play off NHL, prvý zápas



Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 4:1



/stav série: 1:0/



New York 15. júna (TASR) - Hokejisti Vegas vstúpili úspešne do semifinále play off NHL. V prvom zápase zdolali na svojom ľade Montreal 4:1 a v sérii sa ujali vedenia 1:0. V drese hostí opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar.O góly Golden Knights sa postarali štyria strelci, v úvodnej tretine sa presadil Shea Theodore, v druhom dejstve pridal druhý zásah Alec Martinez. Montrealu sa síce podarilo skorigovať v 33. minúte vďaka Coleovi Caufieldovi, ale domáci odpovedali o necelú minútu zásluhou Mattiasa Janmarka. V záverečnej tretine stanovil definitívne skóre Nick Holden. Výrazný podiel na triumfe mal aj domáci brankár Marc-Andre Fleury s 28 zákrokmi.