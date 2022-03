Vegas vymenili Dadonova do Anaheimu za Moorea a práva na Keslera

Las Vegas/Anaheim 22. marca (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL Vegas Golden Knights získal z Anaheimu Ducks práva na útočníka Ryana Keslera a obrancu Johna Moorea výmenou za Jevgenija Dadonova a podmienený výber v 2. kole draftu. Stalo sa tak v záverečný deň prestupového obdobia, ktorým bol 21. marec.



Pre 33-ročného Dadonova je Anaheim štvrtý klub v NHL, v ktorej odohral väčšinu z doterajších 401 zápasov za Floridu. Nastupoval aj za Ottawu a do Vegas prišiel pred sezónou 2021/2022. V nej nastúpil do 62 zápasov, v ktorých si pripísal 27 kanadských bodov (15+12).



Kesler doteraz odohral v NHL celkovo 1102 zápasov, no posledný ešte v sezóne 2018/2019. Odvtedy absentuje pre zdravotné problémy, pričom ročník 2021/2022 je pre neho posledný v rámci šesťročnej zmluvy, ktorú podpísal v roku 2016.



Do Vegas zamieril 31-ročný americký obranca John Moore, ktorý patril Anaheimu iba dva dni. Klub ho angažoval 19. marca po výmene s Bostonom.