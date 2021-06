NHL: Vegas zdolalo Colorado na zápasy, v semifinále proti Montrealu

2. kolo play off NHL



šiesty zápas finále Západnej divízie /na 4 víťazstvá/:



Vegas - Colorado 6:3



/konečný stav série 4:2, postúpilo Vegas/



New York 11. júna (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights sa prebojovali do semifinále play off NHL. V šiestom stretnutí finále Západnej divízie zdolali Colorado Avalanche 6:3 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. V nasledujúcom kole ich čaká Montreal Canadiens, v druhej semifinálovej sérii NHL sa stretnú Tampa Bay s New Yorkom Islanders.Hráčom Vegas sa podaril dokonalý obrat, prvé dva zápasy série prehrali, no v ďalších štyroch dokázali zvíťaziť a medzi najlepšou štvoricou sa predstavia tretíkrát zo svojich štyroch sezón v profilige.Piatkový zápas bol vyrovnaný do stavu 3:3, potom sa strelecky presadili už len domáci hokejisti. V 40. minúte zlomil nerozhodný stav svojím prvým gólom v play off Alex Pietrangelo a v tretej tretine poistili náskok William Carrier a Max Pacioretty. Brankár Marc-Andre Fleury predviedol 30 úspešných zákrokov, zaznamenal 89. víťazstvo v play off a osamostatnil sa tak na 4. mieste v historických tabuľkách.