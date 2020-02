Triumf Caroliny zabezpečil 42 ročný brankár, vytvoril rekord profiligy

Toronto 23. februára (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali v zámorskej NHL dôležitý zápas na ľade Toronta Maple Leafs 6:3, hoci takmer polovicu duelu bol medzi žŕdkami "pohotovostný" brankár David Ayres. Štyridsaťdvaročný rolbár tímu AHL Toronto Marlies nastúpil v 32. minúte po tom, čo sa hosťom po Jamesovi Reimerovi zranil aj druhý brankár Petr Mrázek. Ayres inkasoval dva góly, chytil osem striel a stal sa najstarším brankárom v histórii NHL, ktorý pri svojom debute zaznamenal víťazstvo.



Ayres prišiel na ľad za stavu 3:1 pre Carolinu a krátko po jeho príchode zvýšil na trojgólový rozdiel Teuvo Teräväinen. "Javorové listy" ešte v druhej tretine znížili na 3:4, keď prudkou strelou švihom skóroval John Tavares a zblízka uspel Pierre Engvall, no to bolo z ich strany všetko. Prvý úspešný zákrok si Ayres pripísal po strele druhého najlepšieho strelca NHL Austona Matthewsa minútu pred druhou sirénou a v tretej časti už nepustil za chrbát ani jeden puk. "Ťažko sa hľadajú slová, je to skvelé. Bol som nervózny a v druhej tretine to nebolo dobré, ale v prestávke som chlapcom povedal, že som sa už upokojil a že som pripravený to vyhrať," povedal pre Sportsnet Ayres, ktorý sa stal najstarším debutujúcim brankárom v histórii NHL. Prekonal zápis Hugha Lehmana z Chicaga Blackhawks, ten vyhral pri premiére 17. novembra 1926 vo veku 41 rokov a 21 dní.



Reimer odstúpil zo zápasu už v 4. minúte po kolízii so spoluhráčom Jaccobom Slavinom, ktorého natlačil do bránky Zach Hyman. Mrázek nedochytal po tvrdej zrážke s Kyleom Cliffordom. Ayres na svoj prvý a asi aj posledný zápas v NHL nastúpil s číslom 90. "Je to úžasné. Toto sa človeku stane raz za život. Na tomto ľade som bol mnohokrát, ale nikdy tu neboli diváci. Teraz to bolo trochu iné, atmosféru som si užil," dodal hrdina Caroliny, ktorý v juniorskom veku bol hokejovým brankárom, no kariéru musel definitívne ukončiť v roku 2004, keď mu transplantovali obličku. Už osem rokov pracuje v Scotiabank Arene ako rolbár a občas chodí aj na tréningy Maple Leafs ako pomocný brankár. V úlohe "pohotovostného" brankára v zápasoch NHL bol viackrát za uplynulé tri roky. V čase, keď sa zranil Mrázek, sa pohyboval v útrobách štadióna. "Zrazu som dostal množstvo správ, že ideš do bránky. V tom niekto prišiel a oznámil mi, aby som sa obliekol, že idem chytať. Bol som trochu v šoku, ale potešilo ma to," dodal Ayres.



Jeho skvelý výkon ocenili aj hráči Caroliny, pri vstupe do šatne sa dočkal špeciálnych ovácií a spŕške vody. "Viem, aké je náročné sa vrátiť do bránky po zranení. Je to ako keby ste nastúpili prvýkrát. Za to, čo dokázal, má obrovský rešpekt, je to legenda," povedal Reimer. Po príchode do bránky ho hráči Hurricanes potľapkali a snažili sa ho upokojiť. "Chalani boli skvelí. Každý mi povedal pekné slová. Jeden z nich, myslím si, že to bol Erik Haula, mi povedal, že nech si to užijem a že im nebude prekážať, ani keby som dostal 10 gólov. To ma upokojilo, dodalo mi to istotu, že naozaj môžem len získať," dodal Ayres, ktorý paradoxne vychytal víťazstvo proti "svojim". "Je to príjemný, energický chalan, každý deň je na štadióne a rád pracuje pri hokeji. Či sú to Marlies, alebo Maple Leafs, tak je vždy pripravený pomôcť a často s nami trénuje. Asi nikde na svete nie je pohotovostný brankár, ktorý čelí tak veľa strelám profesionálov takmer každý deň. Je paradoxné, že bol dnes na druhej strane proti nám, ale stalo sa. Osobne mu to doprajem, určite mal veľkú radosť," povedal tréner Toronta Sheldon Keefe.



Naposledy nastúpil v NHL "pohotovostný" brankár 29. marca 2018, keď sa medzi žŕdky Chicaga Blackhawks postavil Scott Foster. Tridsaťšesťročný účtovník, ktorý v mladosti chytal za Western Michigan University, chytil všetkých sedem striel a prispel k víťazstvu 6:2 nad Winnipegom Jets. Do bránky sa dostal po tom, čo sa zranili Anton Forsberg a v tretej tretine aj Colin Delia. Tridsaťsedemročný Jorge Alves nastúpil na záverečných osem sekúnd v drese Hurricanes proti Tampe Bay Lightning 31. decembra 2016. Alves bol dvojkou Cama Warda po tom, čo tesne pred zápasom ochorel Eddie Läck. Carolina prehrávala 1:3 a tréner Bill Peters poslal Alvesa na záverečné sekundy do bránky. Zažil tak najkratšiu kariéru v histórii NHL. Blízko k štartu bol 3. decembra 2016 aj vtedy 23-ročný Eric Semborski, ktorý bol pripravený v drese Chicaga v zápase s Philadelphiou Flyers. Blackhawks po operácii slepého čreva chýbal Corey Crawford a k dispozícii bol len Scott Darling. Chicago prehrávalo v závere 1:3 a tréner Joel Quenneville odvolal Darlinga z bránky 91 sekúnd pred koncom. Po zápase povedal, že keby dostali "jastrabi" ďalší gól, poslal by na záver do bránky Semborského.