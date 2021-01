NHL: Vo februári sa budú hrať dva zápasy pod holým nebom

New York 12. januára (TASR) - Zápasy hokejovej NHL Vegas - Colorado a Boston - Philadelphia sa vo februári budú hrať pod holým nebom. Odohrajú sa bez prítomnosti divákov na území strediska Stateline v Nevade pri jazere Tahoe.



Golden Knights nastúpia proti Avalanche 20. februára, Bruins sa s Flyers stretnú o deň neskôr. "Odkedy sme v roku 2003 začali so zápasmi pod holým nebom, premýšľali sme nad množstvom prírodných lokalít. Ukázali sa však byť nepraktické hlavne pre nízku dostupnosť pre divákov," povedal podľa AFP komisár NHL Gary Bettman. "Všetko to do seba zapadlo. Ak sa malo niekedy hrať na takom mieste, teraz je ten správny rok," doplnil ho súťažný riaditeľ Steve Mayer.



Skrátená sezóna NHL odštartuje v noci na štvrtok SEČ. V základnej časti odohrá každý tím 56 duelov.