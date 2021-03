Vo veku 63 rokov zomrel olympijský víťaz z roku 1980 Mark Pavelich

New York 6. marca (TASR) - Bývalý americký hokejista Mark Pavelich zomrel vo veku 63 rokov. Počas kariéry odohral v NHL 355 zápasov a nazbieral 329 bodov (137+192). Postupne si obliekal dresy New Yorku Rangers, Minnesoty North Stars a San Jose Sharks. V roku 1980 získal na ZOH v Lake Placid s reprezentáciou USA zlatú medailu, keď nazbieral na turnaji sedem bodov (1+6) v siedmich dueloch.



"Jeho vášeň a schopnosti si získali fanúšikov počas päťročného pôsobenia v New Yorku. Mark inšpiroval celý národ svojím podielom na 'zázraku na ľade' počas ZOH 1980. Naše myšlienky sú s jeho rodinou a blízkymi," citoval web NHL stanovisko NY Rangers.