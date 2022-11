NHL: Vo veku 71 rokov zomrel Börje Salming, prvý Švéd v Sieni slávy

Toronto 24. novembra (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel legendárny švédsky hokejista Börje Salming, Bývalý obranca odohral 16 zo svojich 17 sezón v NHL za Toronto Maple Leafs (1973-89), kariéru ukončil v Detroite Red Wings (1989-90). V 1148 zápasoch nazbieral 787 bodov (150 gólov a 637 asistencií).



Salmingovi začiatkom roka diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS). Choroba postihuje nervové bunky v mozgu a mieche a spôsobuje stratu kontroly nad svalmi. Salminga pripravila aj o schopnosť rozprávať. Informoval o tom portál tsn.ca.



"Toronto Maple Leafs smúti nad stratou Börjeho Salminga, Bol to európsky hokejový priekopník v NHL. Mnohým Európanom pomohol otvoriť brány do profiligy. Bola to ikona, vďaka svojej hre zanechal v Toronte nezmazateľnú pečať. Pred 50 rokmi sa stal členom našej organizácie a navždy bude súčasť našej hokejovej rodiny. Chceme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho najbližším - manželke Pii, deťom Therese, Andersovi, Rasmusovi, Biance, Lise, Sare a bratovi Stiegovi,.” uviedol pre zámorské médiá prezident Toronta Brandan Shannahan.



Saiminga v roku 1996 ako vôbec prvého Švéda uviedli do hokejovej Siene slávy. V roku 2006 ho predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) zvolili do All-Star tímu storočia.



Správa o Salmingovom úmrtí zasiahla aj komisára NHL Garyho Bettmana. "Börje bol skvelý, všestranný obranca a prvý švédsky hokejista, ktorý sa dokázal presadiť v NHL. Bol silný fyzicky i mentálne, mal výnimočné zručnosti a talent. Veľa skvelých európskych hráčov sa vydalo v jeho stopách," povedal Bettman.