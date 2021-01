NHL: Vo veku 86 rokov zomrel úspešný tréner John Muckler

Edmonton 5. januára (TASR) – Bývalý hokejový tréner John Muckler zomrel vo veku 86 rokov. O smrti muža, ktorý bol členom realizačného tímu v Edmontone Oilers pri zisku piatich Stanleyho pohárov, informovala agentúra AP.



Jeho úmrtie potvrdil aj klub, príčinu však neuviedol. Muckler bol súčasťou trénerského štábu Edmontonu v 80. rokoch. Do klubu prišiel v roku 1982 ako asistent trénera Glena Sathera, v rokoch 1984, 1985, 1987, 1988 a 1990 získali päť titulov. Pri piatom už bol Muckler v pozícii hlavného trénera.



V rokoch 1991 až 1995 pôsobil ako hlavný tréner tímu Buffalo Sabres. Tiež trénoval New York Rangers v rokoch 1997-2000 a 35 zápasov odkoučoval v tíme Minnesota North Stars v sezóne 1968-1969. V roku 2001 sa stal generálnym manažérom Ottawy Senators a pomohol vybudovať tím, ktorý sa dostal do finále Stanleyho pohára 2007, kde Senators podľahli Anaheimu.



Poslednou zastávkou Mucklera v NHL bolo pôsobenie vo funkcii poradcu v Phoenixe Coyotes v septembri 2008 po boku vtedajšieho trénera Wayna Gretzkého, ktorý mal s Mucklerom blízke vzťahy ešte z čias pôsobenia v Edmontone.



„Bol tvrdý, prísny, ale hlavne spravodlivý a pomohol položiť základy úspechu nášho tímu. Bol to úžasný, rodinne založený muž a skvelý priateľ. Osobne posunul moju kariéru na inú úroveň a vždy si budem vážiť hodiny, ktoré sme spolu strávili."