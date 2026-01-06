< sekcia Šport
NHL: Vo veku 89 rokov zomrel člen Siene slávy Bob Pulford
Úmrtie potvrdil v pondelok hovorca Asociácie bývalých hráčov NHL, informáciu priniesol portál nhl.com. Ďalšie podrobnosti nezverejnili.
Autor TASR
Ottawa 6. januára (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel Bob Pulford, člen Siene slávy v zámorskej NHL. V profilige zanechal hlbokú stopu nielen ako hráč, ale aj ako tréner a generálny manažér.
Pulford odohral za Toronto Maple Leafs medzi rokmi 1956 až 1970 štrnásť sezón a výrazne sa podieľal na zisku štyroch tituloch. Pôsobil v tíme z roku 1967, kedy Toronto naposledy získalo Stanleyho pohár.
Výrazný odkaz zanechal aj mimo ľadu. Bol prvý prezident hráčskej asociácie, zapojil sa do prvých kolektívnych vyjednávaní a položil základy modernej NHLPA. Z pozície trénera viedol Los Angeles Kings, potom pôsobil tri desaťročia v manažmente Cicaga Blackhawks ako generálny manažér alebo viceprezident pre hokejové operácie.
