Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Šport

NHL: Vo veku 89 rokov zomrel člen Siene slávy Bob Pulford

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Úmrtie potvrdil v pondelok hovorca Asociácie bývalých hráčov NHL, informáciu priniesol portál nhl.com. Ďalšie podrobnosti nezverejnili.

Autor TASR
Ottawa 6. januára (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel Bob Pulford, člen Siene slávy v zámorskej NHL. V profilige zanechal hlbokú stopu nielen ako hráč, ale aj ako tréner a generálny manažér.

Úmrtie potvrdil v pondelok hovorca Asociácie bývalých hráčov NHL, informáciu priniesol portál nhl.com. Ďalšie podrobnosti nezverejnili.

Pulford odohral za Toronto Maple Leafs medzi rokmi 1956 až 1970 štrnásť sezón a výrazne sa podieľal na zisku štyroch tituloch. Pôsobil v tíme z roku 1967, kedy Toronto naposledy získalo Stanleyho pohár.

Výrazný odkaz zanechal aj mimo ľadu. Bol prvý prezident hráčskej asociácie, zapojil sa do prvých kolektívnych vyjednávaní a položil základy modernej NHLPA. Z pozície trénera viedol Los Angeles Kings, potom pôsobil tri desaťročia v manažmente Cicaga Blackhawks ako generálny manažér alebo viceprezident pre hokejové operácie.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám