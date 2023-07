Bertuzzi podpísal ročnú zmluvu s Torontom

Toronto 3. júla (TASR) - Kanadský hokejista Tyler Bertuzzi podpísal ročný kontrakt s klubom Toronto Maple Leafs. Vynesie mu 5,5 milióna dolárov a po jeho vypršaní sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.



Podľa zámorských odborníkov patril Bertuzzi k najžiadanejším menám na trhu s voľnými hráčmi. Po sezóne 2022/23 mu vypršal dvojročný kontrakt s priemerným platom 4,750 milióna dolárov na sezónu, ktorý podpísal ešte ako hráč Detroitu. Vedenie Red Wings ho v závere prestupového obdobia v uplynulej sezóne vymenilo do Bostonu za dve voľby v drafte.



Bertuzzi, ktorý patril do organizácie Detroitu od draftu 2013, sa v novom prostredí okamžite uchytil a v 21 zápasoch základnej časti v drese Bruins nazbieral 16 kanadských bodov (4+ 12). Útočník nimi pomohol tímu k suverénnemu triumfu v základnej časti, no Boston následne v prvom kole play off nestačil na Floridu, ktorej podľahol 3:4 na zápasy.



Bertuzzi, pre ktorého to bola prvá play off v NHL, bol v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč tímu (spoločne s Bradom Marchandom), keď nazbieral 10 kanadských bodov za 5 gólov a 5 asistencií. V základnej časti NHL doteraz odohral počas 8 sezón celkovo 326 zápasov, v ktorých získal 218 bodov (92+126). V novom pôsobisku bude mať prvýkrát v kariére klauzulu, ktorá klubu nedovoľuje vymeniť hráča bez jeho súhlasu.



Angažovanie Bertuzziho je ďalší významný krok Brada Trelivinga, generálneho manažéra Maple Leafs, ktorý sa funkcie ujal iba pred mesiacom. Od otvorenia trhu voľných hráčov (1. júla) už do tímu priviedol aj produktívneho obrancu Johna Klingberga a dôrazného útočníka Ryana Reavesa (obaja z Minnesoty). V kádri Maple Leafs už od 1. júla nefigurujú Michael Bunting (Carolina), Ryan O'Reilly (Nashville) či Alex Kerfoot (Arizona), ktorí mali status neobmedzených voľných hráčov.