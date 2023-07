Fast ostáva v Caroline, podpísal zmluvu na dva roky

New York 1. júla (TASR) - Švédsky hokejový útočník Jesper Fast ostáva v NHL v Caroline Hurricanes. S vedením klubu podpísal nový kontrakt na dva roky v celkovej hodnote 4,8 milióna dolárov.



Tridsaťjedenročný Švéd sa mohol stať od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. V 80 zápasoch minulej sezóny nazbieral 29 bodov (10+19), v 15 dueloch v play off strelil šesť gólov a pridal tri asistencie. V NHL hral okrem Caroliny aj za New York Rangers.