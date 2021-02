NHL: Washington na štvrtý pokus zdolal Pittsburgh

výsledky:

Buffalo - New York Islanders 0:3,



New York Rangers - New Jersey 2:5,



Pittsburgh - Washington 1:3

/za hostí PÁNIK 0+2, CHÁRA 0+1/,



Los Angeles - Minnesota 4:0,



Vegas - Colorado 2:3

New York 17. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu aj s bodovým prispením dvojice Slovákov zastavili sériu štyroch prehier v zámorskej NHL. Capitals zvíťazili v noci na stredu na ľade Pittsburghu 3:1, dva kanadské body za asistencie si pripísal krídelník Richard Pánik, obranca Zdeno Chára zaznamenal jednu asistenciu. Washingtonu sa v prebiehajúcej sezóne podarilo zdolať "tučniakov" na štvrtý pokus.