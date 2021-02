NHL: Washington nebodoval už vo štvrtom zápase

Výsledky:



Pittsburgh - Washington 6:3



Vegas - Colorado 1:0

New York 15. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu natiahli sériu prehier v zámorskej NHL na štyri zápasy. Na ľade Pittsburghu sa síce v 6. minúte ujali vedenia zásluhou gólu navrátilca do zostavy Jevgenija Kuznecova, napokon však z Pennsylvánie odišli s prehrou 3:6.Na triumfe Penguis mal najväčšiu zásluhu prvý útok v zložení Bryan Rust, Sidney Crosby a Jake Guentzel. Rust strelil dva góly a pridal asistenciu, ktorá bola jeho jubilejnou stou v profiligovej kariére. Guentzel nazbieral tri body (1+2) a kapitán Crosby dva (1+1). "Tučniaci" tak vyhrali aj tretí vzájomný zápas s Capitals v tejto sezóne, prvýkrát ich zdolali v riadnom hracom čase. Po piaty raz v histórii vyhrali prvých päť domácich zápasov sezóny.povedal pre web NHL tréner Pittsburghu Mike Sullivan.Okrem Kuznecova sa do zostavy Washingtonu vrátil z covidovej listiny aj český krídelník Jakub Vrána, ktorý takisto skóroval.vyhlásil Vrána. V drese Capitals odohral obranca Zdeno Chára vyše štrnásť minút, pripísal si dve strely na bránku a dve mínusky. Jeho krajan Richard Pánik strávil na ľade takmer jedenásť minút, počas ktorých stihol dvakrát ohroziť súperovho brankára. Oba tímy sa opäť stretnú v noci na stredu.Vegas si poradilo s Coloradom 1:0, jediný gól stretnutia vsietil v 22. minúte Max Pacioretty. Okrem neho sa pod triumf Golden Knights najvýraznejšie podpísal brankár Marc-Andre Fleury, ktorý zlikvidoval všetkých 30 striel hráčov Avalanche. Zaknihoval si druhé čisté konto v sezóne a celkovo 63. v profiligovej kariére.uviedol Fleury, ktorý odchytal tretí duel v priebehu štyroch dní. Knights potrebovali len 13 zápasov na desiate víťazstvo v sezóne, čím prekonali zápis zo svojho premiérového ročníka v NHL, v ktorom sa na túto métu dostali v 16. dueli.Colorado sa vrátilo do súťažného kolotoča po koronavírusovej pauze, počas ktorej muselo odložiť päť stretnutí. Odohralo svoj prvý zápas od 2. februára. Stále však nemohlo nastúpiť v plnej sile, na covidovej listine má ešte obrancu Samuela Girarda a útočníkov Gabriela Landeskoga a Tysona Josta, pre zranenie chýbajú aj Pavel Francouz, Cale Makar, Erik Johnson či Matt Calvert.povedal tréner Avalanche Jared Bednar. Hosťom k zisku bodov nestačilo ani 23 úspešných zákrokov nemeckého brankára Philippa Grubauera.