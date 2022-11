NHL: Washington prehral na ľade Tampy Bay 3:6, Fehérváry nebodoval

NHL - výsledky:

Boston - Vancouver 5:2

Minnesota - San Jose 2:3 pp a sn

Tampa Bay - Washington 6:3

New York Rangers - Arizona 4:1

Seattle - Winnipeg 2:3 pp

Philadelphia - Dallas 1:5

New York 14. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu prehrali v noci na pondelok v zápase NHL na ľade Tampy Bay 3:6. V ich drese odohral 18:23 min slovenský obranca Martin Fehérváry, no do kanadského bodovania sa nezapísal.Fehérváry si do štatistík zaznamenal 6 "hitov" a 5 zablokovaných striel, čo bolo najviac zo všetkých hráčov na ľade. V drese víťazov si dva góly a dve asistencie pripísal ruský obranca Michail Sergačov. Za tím z Floridy nenastúpil zranený Erik Černák. Tampa zabodovala opäť po troch dueloch a je siedma vo Východnej konferencii, Washingtonu patrí 12. priečka.