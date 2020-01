NHL: Washington prehral vo Philadelphii, Pánik s osobným trestom

NHL - výsledky:



Philadelphia - Washington 3:2, Toronto - Winnipeg 3:4 pp a sn, Los Angeles - Dallas 1:2

New York 9. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave s Richardom Pánikom prehrali v zámorskej NHL na ľade Philadelphie Flyers 2:3. Líder súťaže vyšiel naprázdno po troch predchádzajúcich víťazstvách.O triumfe Philadelphie rozhodol v druhej tretine Kevin Hayes vo vlastnom oslabení. Pánik odohral celkovo 11:04 a do štatistík sa zapísal 10-minútovým osobným trestom. Stalo sa tak v 17. minúte pri avizovanom treste pre spoluhráča Larsa Ellera. "," vysvetlil kouč Washingtonu Todd Reirden. Jeho zverenci sa "vrátili na zem" po hladkom triumfe nad Ottawou (6:1) v noci na stredu. Autor jedného gólu Jakub Vrána však poprel, že by sa "Caps" vyčerpali: "."Philadelphia úspešne oslávila návrat na domáci ľad po šiestich zápasoch u súperov. "," povedal hrdina Flyers Hayes.Toronto prehralo doma s Winnipegom 3:4 po nájazdoch. Dva presné zásahy domácich zaznamenal Auston Matthews a spolu s Alexandrom Ovečkinom je iba druhý z aktívnych hráčov, ktorý odštartoval kariéru v NHL štyrmi sezónami s 30 a viac gólmi. V organizácii Maple Leafs je vôbec historicky prvý, rovnako sa mu to podarilo ako prvému Američanovi. V prebiehajúcom ročníku má na konte už 31 gólov. "," uviedol 22-ročný Matthews. V domácom prostredí skóroval siedmykrát za sebou a vyrovnal najdlhšiu tohtosezónnu sériu Davida Pastrňáka z Bostonu.Slovenský obranca Martin Marinčin odohral za domácich 13:46 min s jedným mínusovým bodom. V prebiehajúcom ročníku má na konte 13 vystúpení v profilige, zatiaľ bez bodového zápisu.Dallas s Andrejom Sekerom si pripísal piatu výhru za sebou, keď uspel na ľade Los Angeles 2:1. Hostia otočili skóre v druhej tretine, víťazný zásah dosiahol Blake Comeau. Sekera strávil na ľade 16:17 min, na bránku súpera vyslal jednu strelu. Stars sa darí otáčať zápasy, v každom z uplynulých piatich víťazných zápasoch prehrávali. V Los Angeles im obrat trval iba 37 sekúnd. Oprieť sa mohli o Antona Chudobina, ktorý chytil 30 striel "kráľov".Jediný gól LA strelil Anže Kopitar. Slovinec si pripísal celkovo 328. zásah v drese Kings a je v tomto smere na štvrtom mieste v histórii organizácie.