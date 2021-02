NHL: Washington s Chárom a Pánikom vyhral na ľade New Jersey 5:2

Výsledky NHL:



Buffalo - Philadelphia 0:3,

Ottawa - Calgary 3:6,

New Jersey - Washington 2:5

New York 27. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenskou dvojicou Zdeno Chára a Richard Pánik zvíťazili v sobotnom dueli NHL na ľade New Jersey 5:2. Slávili druhý triumf za sebou a vyhupli sa na čelo tabuľky Východnej divízie.V ďalšom zápase Philadelphia uspela na ľade Buffala 3:0 aj vďaka brankárovi Brianovi Elliottovi, ktorý zlikvidoval všetkých 23 striel domácich a udržal si čisté konto.