NHL: Washington s Chárom prehral v 2. zápase s Bostonom

1. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/:



druhý zápas semifinále Východnej divízie



Washington – Boston 3:4 pp

/stav série: 1:1/



prvý zápas semifinále Centrálnej divízie



Carolina - Nashville 5:2

/stav série: 1:0/



prvý zápas semifinále Západnej divízie



Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4:1

/stav série: 1:0/





New York 18. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehrali v druhom zápase semifinále Východnej divízie NHL na domácom ľade s Bostonom 3:4 po predĺžení. Bruins tak vyrovnali stav série 1. kola play off na 1:1. O ich triumfe rozhodol v 39. sekunde predĺženia Brad Marchand. Chára proti svojmu bývalému klubu odohral 12:53 minút, jeho krajan, brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke hostí.V noci na utorok sa rozbehla aj semifinálová séria Centrálnej divízie medzi Carolinou a Nashvillom, v prvom dueli zvíťazili domáci Hurricanes 5:2. Dvomi presnými zásahmi sa na výhre podieľal Jordan Staal. Colorado si v úvodnom súboji semifinále Západnej divízie poradilo so St. Louis 4:1. Výraznú zásluhu na triumfe domácich mal hviezdny prvý útok, Nathan MacKinnon strelil dva góly a pri ďalšom asistoval, kapitán Gabriel Landeskog mal bilanciu 1+2 a Mikko Rantanen si pripísal dve asistencie.