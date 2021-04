NHL: Washington s Chárom vyhral v Buffale, Blues deklasovali Minnesotu

Slováci v akcii:

Zdeno Chára (Washington) 17:50 0 0 0 0 1 0



Christián Jaroš (San Jose) 12:44 0 0 0 0 0 2

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

sumáre NHL:



BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)



Góly: 19. Jokiharju (Dahlin), 31. Mittelstadt (Asplund, Ristolainen), 59. Thompson (Ristolainen) – 3. Dillon (Schultz, Oshie), 12. Ovečkin (Dillon, Carlson), 21. Schultz (Eller), 50. Vrána (Schultz, Eller). Brankári: Tokarski - Vaněček, strely na bránku: 33:33.





NEW JERSEY DEVILS - PITTSBURGH PENGUINS 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)



Góly: 4. Wood (Bratt, Zacha), 26. Hughes (Kuokkanen, Šarangovič), 52. Boqvist, 59. Wood – 10. McCann (Crosby, Rust), 20. Dumoulin (Ceci, Lafferty), 38. Sceviour (Letang, Jankowski), 45. Rust (McCann, Crosby), 51. Crosby (Guentzel, Marino), 60. Rust (Guentzel, Letang). Brankári: Blackwood - DeSmith, strely na bránku: 31:27.





NEW YORK ISLANDERS - NEW YORK RANGERS 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)



Góly: 35. Greene (Barzal) – 27. Lafreniere (Kakko, Chytil), 31. Blackwell (Panarin, Strome), 52. Miller (Trouba, Panarin), 59. Zibanejad. Brankári: Varlamov - Georgiev, strely na bránku: 32:36.





ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD 9:1 (4:1, 3:0, 2:0)



Góly: 2. Sanford (Thomas, Bozak), 7. Schwartz (Tarasenko, Dunn), 16. Schwartz (Schenn, Krug), 17. Blais (Faulk, Perron), 22. O'Reilly (Blais, Faulk), 25. O'Reilly, 29. Faulk (Thomas, Bozak), 51. O'Reilly (Walman, Blais), 58. Barbašov (Krug, O'Reilly) – 8. Parise (Soucy). Brankári: Binnington - Kähkönen, strely na bránku: 38:25.





ANAHEIM DUCKS - COLORADO AVALANCHE 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 38. Ničuškin (Graves, Jost), 60. Rantanen (MacKinnon). Brankári: Gibson - Johansson, strely na bránku: 28:35.





VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ARIZONA COYOTES 7:4 (4:0, 1:1, 2:3)



Góly: 4. Marchessault (Pacioretty, Theodore), 5. Carrier (Reaves, Roy), 7. Kolesar, 9. Smith (W. Karlsson), 25. Stephenson (Stone, McNabb), 50. Smith (W. Karlsson, Marchessault), 60. Pacioretty (Stephenson, Pietrangelo) – 40. Schmaltz (Goligoski, Garland), 43. Hunt (Kessel, Larsson), 44. Keller (Kessel, Dvorak), 50. Bunting (Kessel, Schmaltz). Brankári: Lehenr - Hill (41. Prosvetov), strely na bránku: 38:26.





SAN JOSE SHARKS - LOS ANGELES KINGS 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)



Góly: 9. Labanc (Burns, Ferraro), 14. Marleau (Burns, Sörensen), 18. Balcers (Meier, E. Karlsson), 57. Gambrell (Kane, Burns), 59. Hertl (Kane, Couture) – 3. Iafallo (Brown, Kopitar), 42. Anderson-Dolan. Brankári: Jones - Petersen, strely na bránku: 29:34.

New York 10. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Zdenom Chárom zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Buffala 4:3 a vrátili sa na čelo Východnej divízie.Gólom a asistenciou sa na výhre podieľal obranca Justin Schultz, Brenden Dillon mal bilanciu 1+1. Jeden gól strelil Alexander Ovečkin, pre kapitána Capitals to bol 727. gól v profiligovej kariére a už iba štyri presné zásahy mu chýbajú, aby sa v historickej tabuľke kanonierov vyrovnal piatemu Marcelovi Dionneovi. "Caps" si napravili chuť po štvrtkovej prehre 2:4 s Bostonom.poznamenal Schultz. Chára odohral za hostí 17:50 min a pripísal si jeden strelecký pokus. Jeho krajan Richard Pánik ako člen taxi tímu do hry nezasiahol. V drese Sabres odohral švédsky útočník Victor Olofsson svoj jubilejný 100. zápas v NHL.San Jose si poradilo s Los Angeles 4:2 a už iba tri body ho delia od štvrtej postupovej priečky v Západnej divízii, ktorú momentálne drží Arizona. Sharks potvrdili dobrú formu, vyhrali piaty zo šiestich zápasov. Brent Burns sa pod víťazstvo podpísal tromi asistenciami, brankár Martin Jones podržal mužstvo 32 úspešnými zákrokmi.povedal Jones pre nhl.com. Slovenský obranca Christián Jaroš sa tešil z prvého víťazstva v drese San Jose, za Sharks odohral 12:44 min, v prvej tretine si odsedel dve trestné minúty za držanie.V ďalšom zápase hráči St. Louis deklasovali doma Minnesotu 9:1. Blues viedli už po prvej tretine 4:1 a ich gólostroj sa nezastavil ani v ďalšom priebehu. V domácom drese zažiaril Ryan O'Reilly hetrikom, svojím druhým v NHL, pridal k nemu aj jednu asistenciu. Justin Faulk a Sammy Blais prispeli k vysokému víťazstvu zhodne gólom a dvomi asistenciami.zdôraznil hrdina zápasu O'Reilly. Minnesota utrpela najvyššiu prehru v histórii, nikdy predtým neinkasovala v jednom stretnutí deväť gólov. Všetkých deväť dostal fínsky brankár Kaapo Kähkönen.sypal si popol na hlavu Kähkönen. Oba tímy sa znovu stretnú v noci na nedeľu a v noci na utorok.Colorado uspelo na ľade Anaheimu 2:0. Brankár hostí Jonas Johansson pri svojom 14. profiligovom štarte zneškodnil všetkých 28 striel súpera a prvýkrát v NHL si udržal čisté konto. O góly Avalanche sa postarali Valerij Nučuškin a Mikko Rantanen. Colorado vďaka šiestej výhre zo siedmich duelov preskočilo Carolinu na čele ligového poradia.Sidney Crosby zaznamenal gól a dve asistencie a svojím 150. trojbodovým výkonom v kariére doviedol Pittsburgh k výhre 6:4 nad New Jersey. V newyorskom derby sa radovali hráči Rangers, ktorí triumfovali na ľade Islanders 4:1.