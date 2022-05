Washington s Fehérvárym vstúpil do play off víťazstvom na ľade Floridy

Fanúšik Calgary Flames sa fotí počas prvého zápasu štvrťfinále play off Západnej konferencie zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames - Dallas Stars v Calgary v utorok 3. mája 2022. Foto: TASR/AP



1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:



New York Rangers - Pittsburgh 3:4 3pp

/stav série: 0:1/



Florida - Washington 2:4

/stav série: 0:1/





štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Colorado - Nashville 7:2

/stav série: 1:0/





Calgary - Dallas 1:0

/stav série: 1:0/





New York 4. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym úspešne vstúpili do play off NHL. V úvodnom zápase štvrťfinále Východnej konferencie zvíťazili v noci na stredu na ľade Floridy 4:2.Capitals prehrávali s víťazom základnej časti a držiteľom Prezidentskej trofeje po druhej tretine 1:2, ale v treťom dejstve dokázali stav otočiť gólmi Jevgenija Kuznecova, T.J. Oshieho a Larsa Ellera, ktorý spečatil výsledok do prázdnej bránky. Fehérváry odohral za hostí 18:12 min., odsedel si dve trestné minúty a rozdal šesť hitov.Úvodný súboj série 1. kola medzi New Yorkom Rangers a Pittsburghom priniesol drámu, ktorú rozlúsklo až tretie predĺženie. O triumfe hostí v Madison Square Garden rozhodol v 106. minúte Jevgenij Malkin. "Jazdci" mali v taxi tíme aj slovenského brankára Adama Húsku, ktorého pred play off povolali z farmy.Do štvrťfinálovej série Západnej konferencie medzi Coloradom a Nashvillom lepšie vstúpili hráči Avalanche, ktorí rozdrvili doma Predators 7:2. Základ úspechu položili už v prvej tretine, v ktorej nasúkali hosťom päť gólov a vyhnali z bránky Čecha Davida Ritticha. Nathan MacKinnon sa na víťazstve domácich podieľal dvomi gólmi a asistenciou, po tri body si pripísali aj Cale Makar (1+2) a Mikko Rantanen (0+3).Hráči Calgary zdolali na úvod Dallas tesne 1:0 a ujali sa vedenia v sérii. O triumfe Flames rozhodol presilovkový gól Eliasa Lindholma už zo 6. minúty. Oporou domácich bol švédsky brankár Jacob Markström, ktorý zlikvidoval všetkých 16 striel hostí a vychytal svoje druhé čisté konto v kariére v play off. Šancu v zápase nedostal ani jeden slovenský hokejista, do zostavy Calgary sa nezmestil útočník Adam Ružička, za Stars nehrali Andrej Sekera a ani Marián Studenič.