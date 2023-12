NHL: Washington s Fehérvárym zdolal Islanders 3:2 pp, rozhodol Strome

NHL - výsledky:



Washington - New York Islanders 3:2 pp, Winnipeg - Detroit 5:2, Los Angeles - Seattle 1:2

New York 21. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 3:2 po predĺžení. O triumfe domácich Capitals rozhodol v druhej minúte predĺženia v presilovke Dylan Strome. Tomáš Tatar sa radoval z prvého víťazstva Seattlu od jeho výmeny z Colorada, Kraken triumfoval na ľade Los Angeles 2:1.Washington vyhral druhý zápas za sebou a bodoval v šiestom z uplynulých siedmich stretnutí. V tabuľke Východnej konferencie sa posunul na postupovú priečku, momentálne mu patrí pozícia s druhou voľnou kartou. Hendrix Lapierre pomohol k víťazstvu gólom a asistenciou, svoj prvý gól v drese Capitals strelil obranca Joel Edmundson. Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, počas 19:01 minúty vyslal jednu strelu na bránku a rozdal dva hity.Seattle uspel na ľade Los Angeles, keď na góly Brandona Taneva a Jordana Eberleho dokázal z domáceho tímu zareagovať presným zásahom iba Blake Lizotte. Tatar nastúpil opäť v prvom útoku, odohral 16:05 minút s jedným streleckým pokusom.V ďalšom zápase si Winnipeg poradil s Detroitom 5:2. Domáci útočník Gabe Vilardi potvrdil výbornú formu, keď k výhre prispel gólom a dvomi asistenciami. Skóroval vo štvrtom stretnutí v rade, zaznamenal v nich desať bodov (5+5). Brankár Laurent Brossoit pomohol k víťazstvu Jets 28 úspešnými zákrokmi.