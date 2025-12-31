< sekcia Šport
Washington s Fehérvárym zdolal NY Rangers 6:3
Capitals privítali súpera z New Yorku po týždni a odplatili mu prehru 3:7.
Autor TASR
New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v stredajšom zápase zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 6:3. Za domácich nastúpil v prvej formácii aj slovenský obranca Martin Fehérváry.
Capitals privítali súpera z New Yorku po týždni a odplatili mu prehru 3:7. Víťazný gól na priebežných 4:2 strelil v 54. minúte Alexej Protas, ktorý poslal za chrbát Jonathana Quicka výstavnú strieľanú prihrávku od Rasmusa Sandina. Najproduktívnejším hráčom zápasu bol jeho spoluhráč Tom Wilson, ktorý zaznamenal dva presné zásahy i asistenciu a počet gólov v NHL zaokrúhlil na 200. Kanaďan tak oslávil svoju olympijskú nomináciu, vôbec prvú do „áčka“ národného tímu.
Fehérváry strávil na ľade 19:04 minúty, duel ukončil s mínusovým bodom, dvoma strelami na bránku, dvoma hitmi a štyrmi zblokovanými strelami.
NHL - sumár:
Washington Capitals - New York Rangers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Góly: 13. Beauvillier (Leonard, Roy), 28. Wilson (McMichael, Sandin), 32. Sourdif (Ovečkin), 54. Protas (Sandin, Dowd), 57. Wilson (McMichael), 60. Sourdif (Wilson, Protas) - 20. Trocheck (Panarin, Fox), 36. Fox (Zibanejad, Panarin), 59. Schneider (Perreault). Brankári: Lindgren - Quick, strely na bránku: 27:25
Slovák v akcii:
Martin Fehérváry 19:04 0 0 0 -1 2 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
