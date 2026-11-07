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NHL: Washington s Fehérvárym zvíťazil doma nad Floridou
Capitals, ktorí predtým prehrali dva zápasy za sebou, sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli na 10. miesto, na Floridu držiacu si pozíciu s druhou voľnou kartou strácajú dva body.
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Floridou Panthers 4:3. Dvoma bodmi za gól a asistenciu prispeli k triumfu Pierre-Luc Dubois a Alexej Protas, hosťom nestačili ani dva presné zásahy Bradyho Tkachuka a tri asistencie jeho brata Matthewa.
Capitals, ktorí predtým prehrali dva zápasy za sebou, sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli na 10. miesto, na Floridu držiacu si pozíciu s druhou voľnou kartou strácajú dva body. Fehérváry odohral za domácich 22:35 min., zblokoval tri strely súpera, rozdal dva bodyčeky, odsedel si dvojminútový trest za hrubosť a duel dokončil s jednou mínuskou.
Capitals, ktorí predtým prehrali dva zápasy za sebou, sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli na 10. miesto, na Floridu držiacu si pozíciu s druhou voľnou kartou strácajú dva body. Fehérváry odohral za domácich 22:35 min., zblokoval tri strely súpera, rozdal dva bodyčeky, odsedel si dvojminútový trest za hrubosť a duel dokončil s jednou mínuskou.
NHL - sumár:
Washington Capitals – Florida Panthers 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Góly: 3. St. Ivany, 25. Tuch, 35. A. Protas (Dubois, Leonard), 45. Dubois (A. Protas) – 4. B. Tkachuk (M. Tkachuk), 10. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Jones), 60. Bennett (M. Tkachuk, Reinhart). Brankári: Thompson - Schmid, strely na bránku: 31:30.
Washington Capitals – Florida Panthers 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Góly: 3. St. Ivany, 25. Tuch, 35. A. Protas (Dubois, Leonard), 45. Dubois (A. Protas) – 4. B. Tkachuk (M. Tkachuk), 10. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Jones), 60. Bennett (M. Tkachuk, Reinhart). Brankári: Thompson - Schmid, strely na bránku: 31:30.