NHL: Washington s Fehérvárym zvíťazil nad Rangers

NHL - výsledok:



Washington - New York Rangers 3:2



New York 13. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad New Yorkom Rangers 3:2. Capitals bodovali naplno, aj keď im chýbal kapitán Alexander Ovečkin, ktorý vynechal duel pre zranenie v dolnej časti tela.Domáci rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, v ktorej otočili stav z 1:2 gólmi Nica Dowda a T.J. Oshieho. Fehérváry nastúpil tradične v prvej obrannej dvojici so skúseným Johnom Carlsonom, odohral 23:11 minút a bol druhý najvyťaženejší hráč tímu. Vyslal jednu strelu na bránku, rozdal dva hity a pripísal si plusový bod. "Jazdcom" nepomohli ani dva presné zásahy obrancu Adama Foxa, prehrali štvrtý zápas za sebou.