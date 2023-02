NHL: Washington uspel v Bostone, Fehérváry odohral takmer 22 minút

NHL-výsledky:



Boston - Washington 1:2, Florida - Colorado 3:5, Carolina - NY Rangers 2:6, Minnesota - New Jersey 3:2 pp a sn, Toronto - Columbus 3:4, St. Louis - Arizona 6:5 pp, Winnipeg - Chicago 4:1, Los Angeles - Pittsburgh 5:0 v 3. tretine

New York 12. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom zdolali v noci na nedeľu v zámorskej NHL Carolinu 6:2. Halák vychytal siedme víťazstvo za sebou, predviedol 27 úspešných zákrokov. V drese "jazdcov" zažiaril Artemij Panarin, autor štyroch gólov a asistencie. Tomáš Tatar dal dva góly za New Jersey, jeho tím však prehral v Minnesote 2:3 po nájazdoch.Halák od 17. decembra 2022 chytal od začiatku v siedmich dueloch a vo všetkých sa radoval z víťazstva.citoval portál nhl.com kapitána Rangers Jacoba Troubu.Halákov spoluhráč Panarin dal štyri góly v zápase po prvý raz v kariére. Okrem neho skórovali Kaapo Kakko a Mika Zibanejad. Švédsky útočník dal gól počas presilovej hry a v početnej výhode sa v tejto sezóne presadil už po šestnásty raz. Viac gólov v presilovke má na konte iba Leon Draisaitl (17). NY Rangers triumfovali po piaty raz za sebou.Tatar odohral na ľade Minnesoty 13 minút a 44 sekúnd. Na svoje dva góly potreboval tri strely na bránku. Slovenský útočník dal naposledy dva góly v zápase 12. apríla 2021, keď ešte obliekal dres Montrealu Canadiens." uviedol Tatar. Obranca Devils Dougie Hamilton mal asistenciu pri prvom góle Tatara a v tejto sezóne ich má na konte už 37, čím vyrovnal svoje kariérne maximum v NHL, ktoré dosiahol s Calgary Flames v sezóne 2016-2017. Brankár domácich Filip Gustavsson mal 27 úspešných zákrokov.Washington zvíťazil v Bostone 2:1 a najlepšiemu tímu NHL uštedril jeho štvrtú prehru z uplynulých piatich stretnutí. Brankár hostí Darcy Kuemper mal 27 zákrokov, góly Capitals strelili Nicklas Bäckström a Garnet Hathaway. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral 21 minút a 43 sekúnd, najviac od 29. novembra. Zaznamenal aj jednu strelu, jednu zblokovanú strelu a štyri bodyčeky. V závere duelu sedel na trestnej lavici, ale Bruins jeho faul nepotrestali.