NHL - výsledky:



Florida - Montreal 0:4 /J. Slafkovský (Montreal) 0+1/, Anaheim - Philadelphia 1:3, Los Angeles - Edmonton 4:3 pp, Vancouver - Seattle 4:5 pp, Boston - Columbus 4:0, Carolina - New Jersey 5:2, Tampa Bay - New York Rangers 6:2, Toronto - Washington 2:5, Winnipeg - Ottawa 4:2, New York Islanders - Pittsburgh 6:3, San Jose - Calgary 1:3

New York 29. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Toronta 5:2 v NHL. V tabuľke Východnej konferencie sú na 2. mieste o bod za New Jersey a majú o štyri stretnutia menej. Devils aj s Tomášom Tatarom vo štvrtom útoku prehrali na ľade Caroliny 2:5. Z víťazstva sa tešil aj Martin Pospíšil s Calgary a to v San Jose 3:1.Juraj Slafkovský sa podieľal asistenciou na víťazstve Montrealu na ľade Floridy 4:0. Pripísal si 20. bod (4+16) v 32 zápasoch sezóny, keď v 55. minúte potiahol puk po ľavej strane a pred bránkou našiel rozbehnutého Colea Caufielda, ktorý uzavrel skóre. Dva góly strelil Kirby Dach a jeden Jake Evans. Slafkovský odohral dokopy 14:34 minút a pripísal si aj jednu strelu na bránku a jeden plusový bod. Canadiens uspeli vo štvrtom z uplynulých piatich stretnutí, na východe im patrí 14. priečka s 33 bodmi.Tampa Bay si doma pripísala triumf nad New Yorkom Rangers 6:2. V drese Lightning sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák.