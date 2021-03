NHL: Washington vyhral v New Jersey, rozhodol Ovečkin

Sumáre NHL:



NEW YORK RANGERS - BOSTON BRUINS 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Góly: 51. Blackwell (Lafreniere, Miller) - 7. Coyle (Pastrňák, McAvoy), 19. Frederic (Clifton, Studnicka), 31. McAvoy (Pastrňák, Marchand), 59. Coyle (Kuraly). Brankári: Georgijev (7. Šesťorkin, 21. Georgijev) - Rask, strely na bránku: 21:36.



NASHVILLE PREDATORS - COLUMBUS BLUE JACKETS 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 8. Cousins (Arvidsson, Johansen), 30. Tolvanen (Forsberg, Josi), 59. Haula (Josi, Benning) - 4. Stenlund (Nash, Jones). Brankári: Saros - Korpisalo, strely na bránku: 29:29.



BUFFALO SABRES - PHILADELPHIA FLYERS 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Góly: 21. Couturier (Farabee, Van Riemsdyk), 22. Raffl (Hägg, Myers), 36. Van Riemsdyk (Farabee, Provorov). Brankári: Johansson - Hart, strely na bránku: 28:38.



NEW JERSEY DEVILS - WASHINGTON CAPITALS 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Góly: 7. Maľcev (Subban, Zacha), 24. Šarangovič (Wood, Zajac) - 16. Vrána (Wilson, Dillon), 23. Bäckström (Wilson, Vrána), 34. Ovečkin (Eller, Jensen). Brankári: Blackwood - Samsonov, strely na bránku: 21:23.



NEW YORK ISLANDERS - PITTSBURGH PENGUINS 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Góly: 20. Wahlstrom (Leddy, Bailey), 35. Pageau (Bailey, Wahlstrom). Brankári: Sorokin - DeSmith, strely na bránku: 30:20.



CHICAGO BLACKHAWKS - DETROIT RED WINGS 7:2 (2:1, 0:0, 5:1)

Góly: 12. Zadorov (Kämpf), 18. Carpenter (Mitchell, Highmore), 42. Suter (Kane, DeBrincat), 48. Carpenter (DeBrincat, Boqvist), 50. Kane (DeBrincat), 55. Kubalík (Hagel), 56. DeBrincat (de Haan, Kane) - 18. Gagner (Merrill, Namestnikov), 53. Svečnikov (Hronek, Erne). Brankári: Lankinen - Greiss, strely na bránku: 32:46.



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Washington) 18:29 0 0 0 0 0 0

Richard Pánik (Washington) 8:49 0 0 0 -1 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 1. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na pondelok na ľade New Jersey 3:2. O triumfe Caps rozhodol ruský kanonier Alexander Ovečkin. Washington zvíťazil tretíkrát za sebou.V drese víťazov odohral slovenský obranca Zdeno Chára vyše 18 minút a pripísal si aj jeden blok. Jeho krajan Richard Pánik strávil na ľade takmer deväť minút a zapísal si jeden mínusový bod. Capitals priviedol k výhre brankár Iľja Samsonov, ktorý predviedol 19 úspešných zákrokov. Bol to jeho prvý zápas od 17. januára, o tri dni neskôr ho klub zapísal na covidovú listinu. Do tréningového procesu sa zapojil už 8. februára, no do bránky sa postavil až teraz. Dokopy vynechal 17 duelov. "," uviedol Ovečkin.Kapitán Washingtonu rozhodol už v 34. minúte po rýchlej akcii. Tej predchádzal úspešný zákrok Samsonova proti kľučke Nikitu Guseva. Následne prebral puk Ovečkin, pri prechode do útočného pásma si ho vymenil s Larsom Ellerom a presnou strelou spomedzi kruhov rozvlnil sieť. Caps vyhrali štvrtý z uplynulých piatich duelov. "" povedal Ovečkin pre nhl.com. Tridsaťpäťročný ruský kanonier zaznamenal už 713. gól v základnej časti NHL a len štyri ho delia od Phila Esposita na 6. mieste historických tabuliek. Na métu 1300 bodov v ZČ mu chýba už len päť, ak ju pokorí, stane sa len 35. hráčom v histórii ligy. Ovečkin dosiahol 362. gól na ihriskách súperov, čím vyrovnal Stevea Yzermana, pred nimi je len Wayne Gretzky (402).Za New Jersey skórovali Michail Maľcev a Jegor Šarangovič, brankár Mackenzie Blackwood mal 20 úspešných zákrokov. Český útočník Pavel Zacha zaznamenal jednu asistenciu a svoju bodovú šnúru (4+8) natiahol už na desať zápasov, čo je momentálne najdlhšia séria v celej lige. New Jersey sa takmer podarilo vyrovnať dve sekundy pred koncom tretej tretiny, ale strela Kylea Palmieriho trafila len do chrbta Johna Carlsona, ktorý stál na bránkovej čiare a zastúpil Samsonova. "," sypal si popol na hlavu Palmieri.Chicago zvíťazilo doma nad Detroitom 7:2 aj vďaka 400. gólu Patricka Kanea v základnej časti. Tridsaťdvaročný útočník sa tak stal stým hokejistom ligy, ktorý dosiahol túto métu, štvrtým v klubových dejinách po Bobbym Hullovi, Stanovi Mikitovi a Stevovi Larmerovi. Kane zvýšil v 50. minúte na 5:1 pri prečíslení dvoch na jedného, obišiel ležiaceho obrancu Filipa Hroneka a strelou zápästím prekonal Thomasa Greissa. "," povedal Kane, ktorý ku gólu pridal aj dve asistencie. Jeho parťák z prvého útoku Alex DeBrincat mal bilanciu 1+3, Ryan Carpenter strelil dva góly a brankár Kevin Lankinen si vylepšil kariérne maximum, keď kryl až 44 striel súpera. Sam Gagner a Jevgenij Svečnikov skórovali za Detroit, ktorý nenadviazal na dve predchádzajúce víťazstvá.," povedal tréner Red Wings Jeff Blashill. V zápase nemohol počítať s útočníkom Robbym Fabbrim, ktorý sa tesne pred duelom zranil v hornej časti tela, ani obrancom Patrikom Nemethom, toho klub zaradil na covid listinu.Hráči Bostonu Bruins zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 4:1. O triumf "medveďov" sa výraznou mierou pričinil Charlie Coyle, autor dvoch gólov. Brankár Bostonu Tuukka Rask, ktorý dostal prednosť pred Slovákom Jaroslavom Halákom, mal 20 úspešných zákrokov. Bruins tak po dvoch vysokých prehrách s Islanders 2:7 a Rangers 2:6 opäť bodovali naplno a sú na čele Východnej divízie o skóre pred Washingtonom. "," povedal tréner "medveďov" Bruce Cassidy.Brankár Iľja Sorokin zaznamenal 20 úspešných zákrokov, druhé čisté konto za sebou a priviedol New York Islanders k triumfu nad Pittsburghom Penguins 2:0. Dvadsaťpäťročný Rus je prvý brankár "ostrovanov" od Glenna "Chica" Rescha v roku 1975, ktorý dosiahol dva shutouty za sebou. Podarilo sa mu to v piatich dueloch jeho nováčikovskej sezóny v NHL, kam prišiel z CSKA Moskva. "," povedal Jevgenij Malkin.Víťazstvo na nulu dosiahli aj hráči Philadelphie, ktorí vyhrali v Buffale 3:0. Shutout si pripísal Carter Hart vďaka 28 úspešným zásahom, James van Riemsdyk strelil gól a zaznamenal asistenciu, Joel Farabee mal dve gólové prihrávky. Flyers vyhrali 3:0 aj v sobotňajšom zápase v Buffale, víťaznú sériu natiahli na tri stretnutia. "," povedal Hart. Pre trénera Philadelphie Alaina Vigneaulta to bolo už 700. víťazstvo v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to ako deviatemu v histórii. "povedal. Buffalu nepomohol ani návrat kapitána Jacka Eichela, ktorý vynechal predchádzajúce dve stretnutia pre zranenie v dolnej časti tela. "i," povedal.Nashville zvíťazil doma nad Columbusom 3:1 a uštedril mu piatu prehru v sérii. "Predátori" zdolali "modrokabátnikov" aj v noci na nedeľu (2:1). "," povedal obranca Seth Jones.